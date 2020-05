Scuola chiusa e... si lavora

Approfittando del periodo di 'stop' forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, il Comune di Castano Primo, ha messo in campo una serie di interventi nel plesso di via Acerbi.

Scuole chiuse, studenti a casa e... allora si approfitta del periodo di 'stop' forzato (dovuto all'emergenza Coronavirus) per mettere in campo una serie di interventi, appunto, in uno dei due plessi di Castano. Più precisamente, le attenzioni, proprio in questi giorni, sono concentrate sulla struttura di via Acerbi, dove gli operai del Comune sono, appunto, al lavoro. "Ci stiamo muovendo con la sistemazione - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ossia la parte consistente, per ora, ha interessato e sta interessando l'imbiancatura dei corridoi, delle aule e dei vari spazi. Quindi, ci sposteremo anche in mensa, per i serramenti e la nuova pavimentazione. Quando, poi, avremo date certe sul rientro dei nostri alunni, valuteremo pure altre azioni per consentire il miglior ritorno a scuola possibile per i ragazzi ed il personale scolastico".

