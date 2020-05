"Ciao Andrea, gioca lassù"

L'Ac Legnano e il mondo del calcio in lutto per l'improvviso scomparsa di Andrea Rinaldi. 19 anni, se ne è andato per sempre dopo essere stato colpito da un aneurisma qualche giorno fa.

La notizia è di quelle terribili, atroci. Un dolore immenso, enorme e attorno le lacrime, la disperazione e un grande, grandissimo senso di vuoto e impotenza. "Come è potuto succedere?"; "No, non è possibile". Già, non è possibile, invece, purtroppo è davvero così, perché proprio in queste ore Andrea Rinaldi... "Il nostro guerriero - come ha scritto in un comunicato l'Ac Legnano - ci ha lasciato". Volato via per sempre, 'ucciso' da quell'aneurisma che l'ha colpito nei giorni scorsi. Se ne è andato a soli 19 anni, una vita intera davanti, tanti sogni e progetti ancora tutti da realizzare e la passione per il calcio, la sua 'seconda casa', un amore profondo e forte che l'aveva portato prima ad indossare la maglia delle giovanili dell'Atalanta, quindi al Mezzolara in serie D, all'Imolese in C e, oggi, appunto, nella città del Carroccio. "Una tragedia improvvisa e sconvolgente, impossibile anche solo da immaginare - commenta il presidente del Legnano, Giovanni Munafò - Andrea arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi: questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia; siamo sicuri che da lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi". Di ruolo mezzala, infatti, il 19enne, in un anno con i colori lilla addosso aveva mostrato una rapidità e un dinamismo che sconcertavano le difese avversarie; un motorino di centrocampo immarcabile e una promettente carriera da scrivere. "Potremmo mettere giù pagine e pagine per raccontarlo - concludono - Mai una parola e un tono fuori posto, mai una protesta e una polemica, sempre e soltanto correttezza, impegno, educazione e rispetto. Valori trasmessi da una famiglia magnifica a cui ognuno di noi deve stringersi per cercare di infondere coraggio e forza davanti a qualcosa di troppo abnorme per essere accettato, elaborato e compreso in termini razionali. Vogliamo ricordati così Andrea e non dirti addio: corri e gioca per il tuo Legnano dove sei adesso, ti avremo sempre nei nostri cuori".

