Parmigiano Reggiano, Quartirolo lombardo, Taleggio, Castelmangno su Google Arts & Culture, il progetto nato nel 2011 per iniziativa di Google. Tra sapori e storia.

Tra le risorse virtuali da non perdere, gli appassionati di cultura e di sapori possono trovare contenuti di grande interesse su Google Arts & Culture, il progetto nato nel 2011 per iniziativa di Google che raccoglie immagini in alta definizione di opere d’arte esposte nei principali musei del mondo. Tra i capolavori ci sono anche Parmigiano Reggiano, Quartirolo lombardo, Taleggio, Castelmangno e altri prodotti caseari, veri e propri monumenti del gusto che raccontano la storia e la cultura del territorio.

Ecco i formaggi su Google Arts and Culture

Parmigiano Reggiano https://artsandculture.google.com/exhibit/parmigiano-reggiano/gQegCvNU?h...

Quartirolo lombardo https://artsandculture.google.com/exhibit/quartirolo-lombardo/gQezdvpq?h...

Salva cremasco https://artsandculture.google.com/exhibit/salva-cremasco/gQcPf-Eq?hl=it

Taleggio https://artsandculture.google.com/exhibit/taleggio/gQcxDzF6?hl=it

Castelmagno https://artsandculture.google.com/exhibit/castelmagno/gQcX3fwG?hl=it

Grana Padano https://artsandculture.google.com/exhibit/grana-padano/gQdGXuZN?hl=it

Gorgonzola https://artsandculture.google.com/exhibit/gorgonzola/gQde7rka?hl=it

