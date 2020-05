Silvia è libera!

"Davvero un'ottima notizia". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commenta la notizia della liberazione di Silvia Romano. "Nell'esprimere grande soddisfazione - dice ancora il governatore - le invio un simbolico abbraccio a nome di tutti i lombardi. E rivolgo un meritato ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato".

“La nostra concittadina Silvia Romano è libera! In un momento così difficile questa notizia è ancor più straordinaria. Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l’affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa”. Lo ha scritto il sindaco di Milano Beppe Sala twitter.

