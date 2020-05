COVID-19: un guarito e una quarantena a Nosate

Due le notizie che arrivano da Nosate per quanto concerne la situazione Coronavirus: ci sono, infatti, una guarigione ed anche un cittadino in quarantena obbligatoria.

Una guarigione e una quarantena. Questa la situazione Coronavirus a Nosate. L'aggiornamento, come sempre, arriva dal sindaco Roberto Cattaneo: "Le notizie sono due: da una parte, appunto, l’effettiva guarigione di un nostro concittadino, dopo due tamponi con esito negativo. Sono contento che la persona interessata possa tornare al proprio domicilio dopo un lungo periodo infelice. Il mio augurio è quello che possa riprendere la quotidianità dopo una lunga convalescenza lontano dai propri affetti; dall'altra, invece, abbiamo un nosatese in quarantena obbligatoria. Tale decisione viene presa per tutelare gli altri e chi sta vicino".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro