Mascherine e guanti all'Esercito

Sono state consegnate all'Esercito Italiano 150 mila mascherine chirurgiche ad uso civile e 10 mila paia di guanti sterili. Il carico dei dispositivi di protezione individuale è stato effettuato presso il magazzino Areu di Rho/MI da personale militare e fa seguito a una precedente fornitura per i soldati impegnati in 'Strade sicure'. Mascherine e guanti verranno smistate nei prossimi giorni dall'Esercito in base alle esigenze dei diversi reparti presenti in Lombardia. E' quanto comunica in una nota l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il nostro Esercito per la preziosa attività svolta da settimane sul territorio lombardo - ha commentato l'assessore Foroni - tra le quali anche quelle di bonifica svolte nelle settimane scorse nelle Rsa delle province di Bergamo e di Brescia in stretto raccordo con il contingente di sanificatori inviatoci dalla Russia. L'augurio che faccio è quello di poter continuare a beneficiare di questa collaborazione con le nostre Forze Armate per mettere in sicurezza numerose altre strutture sanitarie della nostra Regione".

