Il Servizio ReStare accanto

Volete segnalare opportunità oppure offrire un aiuto concreto? È attivo “ReStare accanto”, una nuova iniziativa gratuita promossa dal Forum del Terzo Settore AltoMilanese.

Avete bisogno di un aiuto e di un sostegno immediato? Vi serve una mano per individuare e accedere a risorse e servizi offerti dal territorio? Volete segnalare opportunità oppure offrire un aiuto concreto? È attivo “ReStare accanto”, una nuova iniziativa gratuita promossa dal Forum del Terzo Settore AltoMilanese per rispondere ai bisogni emergenti di famiglie e persone del Legnanese e Castanese che si trovano in difficoltà a fronte dell’impatto economico-sociale e sanitario dettato dall’attuale emergenza. Una proposta, a favore dei cittadini ma anche della stessa rete di associazioni/enti del Terzo Settore, realizzata dal Forum in partnership con Casa del Volontariato Legnano, Stripes Cooperativa sociale onlus, Fondazione Somaschi, Associazione Lule Onlus, Uildm Legnano “Luciano Milani” e sostenuta da Fondazione Comunitaria del Ticino Olona onlus.

Contattando il numero 353/4072714, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, o inviando una mail all'indirizzo restareaccanto [at] gmail [dot] com, potete: richiedere supporto e orientamento per quanto riguarda i diversi servizi attivi nei Comuni e offerti dalle associazioni del territorio; condividere a vostra volta opportunità o risorse di cui siete a conoscenza o di cui disponete; mettere a disposizione il vostro tempo a favore di chi è in difficoltà e segnalare persone o famiglie che hanno urgente bisogno di un aiuto.

Dal territorio e per il territorio, il progetto “Ri-composizioni” intende favorire la creazione di connessioni e la “ri-composizione” della frammentarietà delle risposte offerte dal territorio, un paniere di opportunità e risorse contro l’emergenza COVID-19.

