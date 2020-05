DPI per i 'ghisa' milanesi

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha consegnato nuovi dispositivi di protezione individuale alla Polizia locale di Milano.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha consegnato nuovi dispositivi di protezione individuale alla Polizia locale di Milano. LAVORO PREZIOSO, TRUFFE IN AUMENTO - "Siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro svolto da uomini e donne in divisa durante l'emergenza COVID-19 - ha detto l'assessore De Corato -. Dopo Bergamo e Brescia, oggi ho personalmente consegnato altri DPI alla Polizia locale milanese il cui lavoro, al pari delle altre Polizie locali lombarde, è stato preziosissimo. La criminalità non si è fermata, il Coronavirus, anzi in alcuni casi, ha fatto aumentare reati, come ad esempio le truffe agli anziani con la scusa del tampone in casa. Ed il supporto di Regione Lombardia resta costante. Dalle mascherine ai fondi per lo straordinario dei vigili, 200.000 euro, che abbiamo già stanziato".

