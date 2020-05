Con SAM paghi la sosta

"Sono tante le modalità per pagare la sosta a Magenta garantendo al cittadino un’ampia scelta a seconda delle proprie esigenze".

SAM, il sistema di “Sosta a Magenta” è diventato ancora più pratico a vantaggio dei cittadini mediante un aumento delle APP, con cui è possibile pagare comodamente con il proprio smartphone.

È quanto rileva ASM, la storica Azienda Speciale Multiservizi che gestisce i parcheggi a pagamento della città per conto del Comune di Magenta. Nei parcometri sono stati applicati dei nuovi adesivi per comunicare alla cittadinanza che è possibile effettuare il pagamento anche tramite APP “TelepassPay” e “My Cicero”, che sono stati aggiunti da qualche tempo alla precedente “EasyPark”.

«Sono tante le modalità per pagare la sosta a Magenta garantendo al cittadino un’ampia scelta a seconda delle proprie esigenze - afferma Aldo Amadori, direttore di ASM - I parcometri funzionano con moneta, carte di credito e le tre APP che sono tra le più diffuse a livello nazionale.

È anche possibile abbonarsi scegliendo tra diverse e vantaggiose opzioni. Inoltre, sia le App che gli abbonamenti rappresentano, in questo momento, delle soluzioni che garantiscono di poter pagare la sosta senza dover accedere al parcometro, evitando assembramenti e possibili contagi per contatto con i tasti per l’emissione del biglietto di sosta».

«In merito all’emergenza sanitaria, con l’inizio della cosiddetta “Fase 2”, progressivamente si tornerà alla normalità, con un allargamento delle restrizioni che sono state adottate nei mesi scorsi per contenere il contagio da Covid-19. Restrizioni che hanno comportato anche per ASM una chiusura al pubblico degli sportelli, una diversa organizzazione del personale e delle modalità di esecuzione dei servizi», conclude il direttore.

I parcheggi a pagamento a Magenta si trovano in: via IV Giugno, via G. Garibaldi, via G. Mazzini/V. Veneto/San Biagio, via Roma, via San Martino, via Volta, via Volta angolo via Cavallari, via Alcide De Gasperi (Multipiano, aperto tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 24:00), via al Donatore di Sangue con parcometro e con sbarra e cassa automatica (aperto dalle 7.00 alle 19.00).

