Bernate riparte così

L’Italia intera sta ripartendo con la 'Fase 2'. In prima linea le Amministrazioni comunali che stanno mettendo in campo ogni forza per rendere sicura la parziale ripartenza. Il comune di Bernate Ticino ha, fin da subito, operato scelte strategiche per garantire l’ordine e la massima sicurezza. In vista della riapertura dei parchi, sabato 2 maggio è cominciata la sanificazione delle aree circostanti ai parchi presenti sul territorio, grazie al supporto del comando dei Vigili del Fuoco di Milano sezione di Magenta. Questo ne permetterà la riapertura per attività motoria individuale vietata invece l’attività ludico ricreativa, mentre le aree gioco per bambini resteranno chiuse

Una prima riapertura sarà quella dei cimiteri, che da lunedì 4 maggio saranno aperti con accesso limitato dalle 9.00 alle 13.00. Anche l’ecoarea riprenderà il normale servizio, con ingresso contingentato. Consentita l’apertura per i servizi di ristorazione solo d’asporto, completa invece l’apertura delle attività di lavanderia, edicole, tabaccai e farmacie. Restano sospese le attività di parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti. Anche il mercato settimanale è sospeso per motivi tecnici (completamento lavori servizi igienici).

I servizi comunali saranno attivi solo su appuntamento nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si ricorda inoltre la chiusura del traffico ciclo pedonale sulla strada Alzaia del Naviglio Grande

Il sindaco, tramite i social, ribadisce che questa non è un “via libera” e molte sono le misure precauzionali che dobbiamo continuare a mettere in pratica per tenere sotto controllo la curva dei contagi da COVID-19. “La convivenza con il virus continua […] In queste due settimane dobbiamo mettere in pratica quello che ci ripetiamo da più di due mesi: insieme ce la faremo!! È pertanto necessario il senso di responsabilità di tutti, dobbiamo rispettare le regole perché la ripresa sia un successo e non una ricaduta.”

