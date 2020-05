COVID-19: la situazione a Busto Garolfo

L'aggiornamento è stato fatto, nella serata di ieri, dal sindaco Susanna Biondi. "Non si segnalano, ad oggi, nuovi casi. C'è, inoltre, un altro cittadino guarito".

L'aggiornamento è arrivato nella serata di ieri. Come sempre è stato il sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi, ad informare la cittadinanza su quella che è la situazione Coronavirus nel capoluogo e nella frazione di Olcella. "Non si segnala alcun nuovo caso di contagio - scrive - Abbiamo, inoltre, la bella notizia di un altro nostro concittadino risultato negativo ai tamponi di controllo. I guariti salgono quindi a 12. I cittadini che si trovano in cura presso il loro domicilio, invece, sono 27, nella quasi totalità stanno bene e attendono solo di risultare negativi ai tamponi di controllo. 5 sono, infine, ancora ricoverati".

