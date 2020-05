COVID-19: 30 positivi in tutto a Castano

L'aggiornamento sulla situazione generale in città. Come sempre a farlo è il sindaco Giuseppe Pignatiello: "Abbiamo, in questo momento, 30 persone positive al Coronavirus".

Trenta i casi totali di positività al Coronavirus a Castano Primo. A fare un aggiornamento su quella che è l'attuale situazione in città è, come sempre, il sindaco Giuseppe Pignatiello. "Di questi, abbiamo 4 persone non domiciliate da noi - spiega - Facendo a loro i migliori auguri, l'ho voluto precisare, perché è giusto che la gente capisca se il comportamento di ciascuno sia importante e porti dati e risultati significativi. Quindi, altri 6 sono ricoverati e 20 non ricoverati. Mi preme, inoltre, segnalare che tra tutti, per fortuna, non ci sono realtà critiche o gravi".

