Villa Annoni rimane chiusa

Il commissario di Cuggiono dott.ssa Lucia Falcomatà ha annunciato la riapertura dei giardini pubblici ma non del Parco di Villa Annoni.

Niente da fare, il Parco di Villa Annoni anche nei prossimi giorni rimarrà chiuso. Non è infatti possibile garantire il rispetto delle normative previste dal decreto del Presidente del Consiglio in merito alla sicurezza della salute pubblica.

La comunicazione, dopo alcune volantini circolati in rete ma purtroppo non confermati, è arrivata stamane direttamente sul sito del Comune.

Considerato:

- nell’ambito del territorio comunale di Cuggiono, vi sono numerose aree verdi, tra cui il parco comunale annesso alla Villa Annoni, interamente recintato, avente una superficie pari a 23 ettari;

- sulla base di una valutazione oggettiva dell’area parco di Villa Annoni e delle risorse a disposizione dell’Ente locale, non risulta possibile vigilare sul rigoroso rispetto delle misure di contenimento di diffusione del virus disposte dalle Autorita’ nazionali, quali il divieto di assembramenti;

- per quel che riguarda, invece, i giardini pubblici presenti sul territorio comunale, considerata la loro estensione, risulta possibile prevedere l’accesso al pubblico,vigilando sul rispetto di quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020,attraverso il ricorso ai servizi di controllo del territorio assicurati dal Corpo di Polizia locale del Comune di Cuggiono, inibendo l’utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

Viene pertanto confermato che "è consentito il solo accesso al pubblico ai giardini comunali del Comune di Cuggiono, fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; la presente ordinanza ha efficacia a decorrere dal 4 maggio sino alla data del 17 maggio 2020".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro