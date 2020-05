Il Comune su Telegram

Il Comune di Inveruno ha attivato un nuovo servizio di comunicazione tramite l’applicazione Telegram per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Il Comune di Inveruno ha attivato un nuovo servizio di comunicazione tramite l’applicazione Telegram per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Le notizie diffuse attraverso questo canale sono quelle di interesse pubblico, come informazioni su eventi, scadenze, Protezione Civile, disservizi improvvisi e temporanei. I messaggi sono inviati in modalità broadcast, un canale di Telegram in cui però nessun utente può vedere i contatti ed i messaggi altrui. Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Come iscriversi - Per usufruire del servizio è sufficiente accedere all’applicazione Telegram e cercare il canale del Comune di Inveruno (@comuneinveruno) e premere il tasto '+ Unisciti'. In alternativa è sufficiente cliccare sul seguente collegamento direttamente dallo smartphone su cui è installata l'applicazione (http://t.me/comuneinveruno). Ricordiamo che il canale @comuneinveruno è valido solo per il servizio descritto; non risponde, quindi, a messaggi, telefonate o altro. Come cancellarsi - Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento ed in modo autonomo premendo sul tasto 'Lascia il canale'. Il nuovo canale di comunicazione, infine, si aggiunge a quelli già esistenti (newsletter, whatsapp, pagina Facebook della biblioteca, profilo Instagram della biblioteca).

