Due nuovi Vescovi ausiliari

L'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini ha comunicato la nomina episcopale di Monsignor Giovanni Luca Raimondi e Monsignor Giuseppe Natale Vagezzi.

Con un messaggio alla Diocesi l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini ha comunicato la nomina episcopale di Monsignor Giovanni Luca Raimondi Vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Milano, titolare di Feradi Maggiore, e Monsignor Giuseppe Natale Vegezzi Vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Milano, titolare di Torri della Concordia. Nella comunicazione l’Arcivescovo ha ringraziato a nome dell’Arcidiocesi Papa Francesco per questa attenzione, stima e sollecitudine per la Diocesi Ambrosiana ed ha sottolineato che: "Monsignor Raimondi e Monsignor Vegezzi già ricoprono in diocesi ruoli di grave responsabilità. L'elezione all'episcopato li chiama a una più profonda comunione con il Papa e con il collegio episcopale e ad essere presenza disponibile e operosa nella Conferenza Episcopale Lombarda e nella Conferenza Episcopale Italiana". La data dell’ordinazione Episcopale verrà resa nota non appena stabilita.

