Riaprono i parchi di Milano

Dal 4 maggio, i parchi e le aree verdi dell capoluogo lombardo torneranno fruibili dalla cittadinanza. "Se dovessimo vedere elementi di rischio, li richiuderemo".

Parchi e aree verdi pronti a riaprire dal prossimo 4 maggio. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco di Milano, Beppe Sala: "Come da disposizioni del Governo, questo accadrà, appunto, con l'inizio della prossima settimana - afferma il primo cittadino - Nel capoluogo abbiamo 25 milioni di metri quadrati di verde, tra pubblico e privato, che vuol dire, tra l'altro, dato significativo 18 metri quadri di verde per ognuno di noi. Ecco, torneranno fruibili, vigilando con particolare attenzione, affinché non ci siano assembramenti e vengano utilizzati in maniera corretta, anche se, oggettivamente, sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole; per questo, mi appello al buon senso ed alla buona volontà della popolazione. Noi riapriamo, ma qualora dovessimo vedere elementi di rischio, li richiuderemo".

