L'asteroide vicino alla Terra

Oggi, alle alle 11:56 italiane del 29 aprile, l'asteroide '1998 OR2' sfreccerà vicino al nostro pianeta. Prossimo passaggio, molto più ravvicinato, nel 2079.

In mesi di ansie, riscoperta della nostra 'impotenza' di fronte alla natura, ci mancava giusto il passaggio di un asteroide vicino alla Terra. Succede oggi, alle alle 11:56 italiane del 29 aprile, quando '1998 OR2' sfreccerà vicino al nostro pianeta. Con un diametro stimato fra 1,8 e 4,1 chilometri, l'asteroide raggiungerà una distanza minima dalla Terra di tutta sicurezza, pari poco più di 6 milioni di chilometri, vale a dire circa 16 volte la distanza media che separa il nostro pianeta dalla Luna.

“Le caratteristiche topografiche su piccola scala come colline e creste sull’asteroide 1998 Or2 sono affascinanti”, spiega Anne Virkki, a capo del team che l'ha individuato. “Ma poiché stiamo tutti pensando alla Covid-19, queste caratteristiche fanno sembrare che 1998 Or2 si sia ricordato di indossare una mascherina”. Le misurazioni radar, precisa Flaviane Venditti, ricercatrice presso l’osservatorio, consentono di sapere con maggiore precisione dove sarà l’asteroide in futuro, compresi i suoi futuri fly-by. “Nel 2079, l’asteroide 1998 Or2 passerà circa 3,5 volte più vicino alla Terra di quest’anno, quindi è importante conoscere con precisione la sua orbita”.

