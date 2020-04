Germania: il contagio 'stabile'

Da metà aprile, il tasso di infezione era sceso fino a 0,7 per poi risalire di nuovo. In totale i casi di Covid-19 nel Paese sono 158.768.

Era inevitabile, ma in fondo è ciò che accade in ogni parte del mondo. Dopo un primo allentamento, torna a crescere il contagio in Germania. Si registrano infatti i primi segni di ripresa dell'epidemia di coronavirus in Germania, dopo un primo allentamento delle misure di contenimento con la riaperturaparziale dei negozi. Il tasso di contagio è risalito a 0,9, praticamente ogni persona infetta ne contagia un'altra, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institute (RKI). Da metà aprile, il tasso di infezione era sceso fino a 0,7 per poi risalire di nuovo. In totale i casi di Covid-19 nel Paese sono 158.768, i morti 6.136. Giovedì è in programma un nuovo incontro fra governo e Laender. La cancelliera, Angela Merkel, ha chiarito di non voler accelerare nell’allentamento delle misure restrittive, ma c'è una forte pressione politica ed economica sull'esecutivo. Nuove decisioni potrebbero essere prese il 6 maggio.

