COVID-19: 57 positivi a Nerviano

Ad oggi sono 57. Il sindaco Massimo Cozzi ragguaglia come di consueto i cittadini di Nerviano sullo stato di positività da COVID-19 presente sul territorio cittadino.

Ad oggi sono 57. Il sindaco Massimo Cozzi ragguaglia come di consueto i cittadini di Nerviano sullo stato di positività da COVID-19 presente sul territorio cittadino. E annette la raccomandazione di attenersi alle norme vigenti riguardanti precauzioni da adottare e distanziamento sociale. E se il conto Coronavirus sul suolo nervianese deve, purtroppo, finora considerare il dato di cinque morti, "La bella notizia - scrive Cozzi - è che due nervianesi sono stati dimessi dall'ospedale di Legnano". Il numero delle persone che si sono affrancate dalla maledizione della pandemia sale così a dodici unità. Ma Cozzi non dimentica di citare anche "le dodici che si trovano in una struttura ospedaliera e le ventotto che si trovano al proprio domicilio in fase di guarigione". Si intravedono, insomma, spiragli di sole per il ritorno graduale ad una situazione di normalità, pur se la guardia non deve assolutamente essere abbassata.

