"Il Signore ci doni la prudenza"

Papa Francesco è tornato su un argomento di strettissima attualità : la ripresa delle normali attività , come la Messa.

Una parola che forse mette fine alle polemiche di questi ultimi giorni, che va a placare le tensioni che si erano smosse nella comunità cattolica italiana. Questa mattina, durante l'omelia della Messa in Santa Marta, Papa Francesco è tornato su un argomento di strettissima attualità : la ripresa delle normali attività , come la Messa. "In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni".

Parole di grande, grandissima prudenza, che vanno a placare le richieste dei Vescovi con il documento ufficiale della CEI. Meglio pregare e far passare l'epidemia, per poi ritrovarsi a celebrare insieme.

