Videochiamata con i futuri studenti

A pochi giorni dalla conclusione della prima sessione delle tesi di laurea a distanza, triennale e magistrale, che ha visto 162 studenti completare il loro percorso, torna l’appuntamento con lo Smart Open Day della LIUC - Università Cattaneo, naturalmente in distance, e dedicato questa volta alle lauree triennali. L’appuntamento è giovedì 7 maggio dalle 10 sulla pagina info.liuc.it/beliuc-smart-event. Novità assoluta di questa edizione è l’opportunità di un colloquio individuale con il Rettore Federico Visconti e con i Direttori delle Scuole di Economia e Ingegneria, con il supporto di altri docenti: nel pomeriggio, infatti, a partire dalle ore 14.00 prenderà il via l’iniziativa “Parla con noi”, che prevede la possibilità di una video - chiamata per porre direttamente tutte le domande sulla scelta universitaria. Il Rettore Federico Visconti risponderà dalle 14 alle 15, il Direttore della Scuola di Ingegneria Raffaella Manzini dalle 15 alle 16 e il Direttore della Scuola di Economia Rodolfo Helg dalle 16 alle 17. In un momento in cui l’interazione fisica è purtroppo impossibile, un’occasione decisamente unica per avere comunque un contatto diretto con i docenti e per parlare persino con il Rettore (che anche nelle recenti lauree a distanza ha voluto essere particolarmente vicino agli studenti presiedendo le commissioni). L’open day si aprirà la mattina con un video (che sarà poi visibile anche nei giorni a seguire) in cui il Rettore e i docenti illustreranno i due corsi di laurea della LIUC, Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale, e lo Staff dell’Orientamento fornirà indicazioni utili sia sui corsi che sui servizi dell’Università. Lo Staff risponderà anche a tutte le domande tramite chat. Una possibilità che continua poi tutti i giorni negli orari di apertura dell’Orientamento, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 sul sito http://info.liuc.it/beliuc/.

