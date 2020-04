Alimenti a chi ha più bisogno

Nella mattinata di sabato 25 aprile, il sindaco di Nosate, Roberto Cattaneo, ha distribuito alcuni pacchi con i generi alimentari alle famiglie bisognose del paese.

La consegna è stata fatta nelle scorse ore: alimenti per aiutare chi ha più bisogno. La solidarietà che parte da semplici gesti, ma che è un sostegno fondamentale e importante. E, così, ecco che nella mattina di sabato, a Nosate sono stati, appunto, distribuiti i pacchi alimentari alle famiglie più bisognose del paese. "Il 25 Aprile è una giornata di festa nazionale in tutta Italia e per tutti cittadini - si legge sulla pagina Facebook di 'Nosate Nuova', l'attuale gruppo alla guida del Comune - Sfortunatamente, anche nel nostro piccolo paese, ci sono nuclei familiari che si trovano in difficoltà e che non possono vivere appieno né i momenti di festa né quelli ordinari. Durante la mattina di sabato, dunque, il sindaco Roberto Cattaneo ha consegnato dei pacchi alimentari a queste famiglie, nella speranza che pure una piccola azione come questa possa essere di grande aiuto. Vogliamo ringraziare con il cuore la Protezione Civile per averci procurato gli alimenti e l'osteria 'La Briciola' per averli conservati in attesa della distribuzione".

