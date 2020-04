L'alba di... Como

"Dilegua o notte, tramontate stelle, all'alba vincero...": il 'Nessun Dorma" a risplendere sul Teatro Sociale, avvolto dal Tricolore. Un messaggio di speranza dalla città di Como.

"Dilegua o notte, tramontate stelle, all'alba vincerò...": il 'Nessun Dorma' a risplendere sul Teatro Sociale, avvolto dal Tricolore. Ma, in fondo, il verde, il bianco e rosso sono un po' dappertutto in città. Là, in una Como che, come tutto il nostro Paese, sta affrontando la dura e difficile battaglia contro il Coronavirus, le emozioni si mischiano con quel messaggio di speranza per il presente ed il futuro. Lo percepisci ovunque; lo raccontano, poi, molto bene gli scatti del nostro fotografo e collaboratore di Castano Primo, Franco Gualdoni. Immagini che catturano lo sguardo e i cuori. Scatti che descrivono l'unità di un'Italia che, fin dal primo giorno di emergenza, non si è mai arresa, anzi ha combattuto e sta combattendo con ogni sua forza. Tutti uniti, alla fine; tutti, fianco a fianco, con gli occhi fissi verso il lago e il cielo, aspettando, appunto, quell'alba di vittoria. (Foto di Franco Gualdoni)

