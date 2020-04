Bernate: la situazione

Con questo ultimo aggiornamento la situazione complessiva vede: 1 guarito, 2 ricoverati in ospedale, 3 al domicilio, 2 ricoverati in RSA e 1 deceduto.

Sale purtroppo il numero dei contagiati del comune di Bernate Ticino. Dal report giornaliero di ATS del 24 aprile si registrano tre nuovi casi, di cui uno domiciliato e due ricoverati in RSA.

Con questo ultimo aggiornamento la situazione complessiva vede: 1 guarito, 2 ricoverati in ospedale, 3 al domicilio, 2 ricoverati in RSA e 1 deceduto.

Mentre i media parlano di fase 2, il sindaco Mariapia Colombo rinnova l’invito a continuare nel rispetto delle misure contenitive del virus, e tramite i canali social non manca di dimostrare la sua vicinanza ai cittadini.

“Intanto continuano le manifestazioni di generosità nei confronti del nostro Comune: La Minerali Industriali S.r.l di Bernate Ticino ha versato 2.500,00 € sul c/c appositamente aperto dal Comune per la raccolta fondi “emergenza COVID” a cui si aggiungono, ad oggi, 12 donazioni di privati cittadini.

La Indutex S.p.A. (di Corbetta) ha donato 900 mascherine chirurgiche a 4 strati (1 in più del formato standard) e quindi a protezione totale, grazie a una dipendente nostra concittadina. Il fondatore della Ditta – Mario Carlo Rossin – ha vissuto a Bernate per 20 anni. È deceduto a novembre 2019. Questa fornitura ci consente di non far mancare le scorte di questo strumento di protezione soprattutto per chi presta servizio sul nostro territorio, considerato il protrarsi del suo utilizzo e tenuto conto che comunque devono essere spesso sostituite.

La Deter S.r.l. di Bernate Ticino ha fornito una ingente quantità di disinfettante per ambienti da esterno e interno.

Con l’occasione vorrei rivolgere un doveroso ringraziamento alla Caritas parrocchiale di Bernate e Casate per la collaborazione dimostrata; ha preparato pacchi alimentari e colombe che abbiamo distribuito, in occasione della Pasqua, alle famiglie che hanno fatto richiesta del buono spesa. Venerdì scorso sono stati consegnati i primi 31 buoni spesa, a seguito valutazione dell’assistente sociale. Sarà aperto un secondo bando e si procederà su questa linea sino ad esaurimento fondi.

In un periodo così difficile è incoraggiante vedere come a Bernate e Casate la solidarietà e la generosità non viene mai meno.”

25 aprile

In occasione della ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione e non potendo effettuare manifestazioni pubbliche, l’Amministrazione comunale di Bernate Ticino accoglie la proposta avanzata dalla Lista Civica “Il Melograno” di esporre il tricolore nelle abitazioni. Un segno importante di unità e collaborazione in un momento tanto delicato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro