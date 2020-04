Un 25 aprile particolare...

Da dieci giorni la sezione inverunese pubblica, quotidianamente, riflessioni e spunti con testimonianze e storie per non dimenticare le battaglie per i Diritti Umani.

L'ANPI di Inveruno, sezione Martino Barni, si prepara a vivere questo insolito 25 aprile in modo molto originale. Sono ormai 9 giorni, infatti, che quotidianamente sulla loro pagina Facebook vengono pubblicate riflessioni sui diritti umani, testimonianze e citazioni di "persone che resistono tutti giorni per la salvaguardia dei Diritti Umani". Un'iniziativa bellissima, ben curata anche a livello grafico, che offre spunti di riflessione davvero importanti, alle lotte che spesso vengono dimenticate, al mondo che ci circonda. "In fondo siamo dei privilegiati, il mondo ha tante persone che hanno bisogno che noi ci schieriamo per loro".

Chiunque volesse, può rileggere gli spunti di riflessione direttamente dalla Pagina Facebook ANPI Inveruno

