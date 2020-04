"Assurdo giochi d'azzardo"

"Trovo a dir poco assurdo che i Monopoli, in queste settimane difficili, abbiano deciso di riprendere la raccolta dei giochi nelle tabaccherie o negli altri esercizi aperti".

"Trovo a dir poco assurdo che i Monopoli, in queste settimane difficili, abbiano deciso di riprendere la raccolta dei giochi nelle tabaccherie o negli altri esercizi aperti. Questa possibilità sicuramente attirerà molti cittadini fragili o che attraversano momenti di difficoltà, con conseguenze non difficili da immaginare". L'assessore regionale alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, commenta la notizia dell'imminente via libera ai giochi d'azzardo legali. ANSIA E DEPRESSIONI FRA LE CAUSE DELLE LUDOPATIE - Secondo quanto annunciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal 27 aprile sara' possibile fare i giochi numerici '10&Lotto', 'Millionday', 'Winforlife', 'Winforlife Vincicasa'. Poi, a seguire, da maggio sarà la volta di Lotto e Superenalotto. Dall'11 dello stesso mese semaforo verde alle scommesse sportive. "Mi sembra incredibile che in questo un momento di grande difficoltà sociale dovuta all'emergenza COVID-19 - ha aggiunto Bolognini - lo Stato pensi come a una delle priorità far giocare d'azzardo gli italiani. Le cause delle dipendenze, delle ludopatie, non sono pienamente note ma, con ragionevole certezza, ansia, disturbi dell'umore e depressione incidono pesantemente. Fattori alle stelle in questo periodo. E allora perché riaprire il gioco proprio ora?". MASSIMO RISCHIO PER FASCE D'ETA' FRA 20 E 50 ANNI - "Secondo i dati a nostra disposizione, le fasce d'età più a rischio di essere risucchiate nel vortice della ludopatia sono quelle tra i 20 e i 50 anni. Si tratta proprio di quelle che sono maggiormente esposte al disagio sociale ed economico per l'epidemia in corso e le misure prese per contrastare il contagio. La speranza illusoria di una vincita facile o di un immediato riscatto sociale potrebbe indurre molti ragazzi, adulti e anziani a sprecare nel gioco il denaro a disposizione. Il rischio che cadano in una dipendenza è ancora più serio in un momento come questo di crollo del reddito. I pericoli di gravi conseguenze sociali ed economiche sono evidenti. Per questo - ha sottolineato l'assessore - incentivare o permettere il gioco d'azzardo in queste condizioni e con queste premesse, mi sembra che sia davvero molto pericoloso per i nostri cittadini". URGENTE MARCIA INDIETRO DA PARTE DEL GOVERNO - "Chiedo al Governo - ha concluso Stefano Bolognini - di rivedere questa decisione. Consiglio a Roma di occuparsi per davvero di fare ripartire l'economia del Paese. Bisogna farlo con attenzione a non di incentivare attività che possano acuire ancora di più quel disagio e quei problemi sociali che questa epidemia ha già contribuito a fare emergere".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro