Area Tecnica: 'Sportello Virtuale'

L'area Tecnica del Comune anche su PC, smartphone e tablet. Perché in tempi di Coronavirus, più nello specifico con la situazione di emergenza e, quindi, con la necessità di agevolare ulteriormente le operazioni per la cittadinanza, ecco che, appunto, l'Amministrazione comunale di Turbigo ha pensato di implementare il servizio con il cosiddetto 'Sportello Virtuale'. Che cos'è e come funziona? "Si tratta - scrive in una nota il sindaco Christian Garavaglia - di un portale su internet che consente la definizione di agende ed orari di sportello, la prenotazione online degli appuntamenti e la successiva interazione tra pubblico e Comune in modalità remota. Tale sistema, infatti, consente di poter utilizzare strumenti quali webcam, audio, condivisione dello schermo e dei file con i tecnici comunali. La piattaforma, inoltre, è utile per realizzare conferenze telematiche e può trovare, pertanto, pure applicazione per altre attività, come, ad esempio, commissioni edilizie e paesaggio". Da precisare, ancora, che non è necessaria alcuna installazione apposita sui dispositivi, ma basta disporre di una connessione internet (i dispositivi necessari per l'accesso sono, appunto, PC, smartphone e tablet). "La piattaforma, quindi - conclude il primo cittadino - sarà pienamente operativa dal 4 maggio e resterà attiva anche al termine del periodo di emergenza COVID-19, al fine di agevolare il lavoro dei tecnici esterni, modernizzando così l'attività comunale e i servizi alla cittadinanza". E' possibile effettuare la prenotazione online mediante il link provvisorio: https://www.pa-online.it/SportelloVirtuale/015226/SportelloVirtuale.html

