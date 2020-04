Riapertura: modifiche ai trasporti

Un piano di riaperture, in accordo con le imprese, che sarà accompagnato da uno specifico piano dei trasporti pubblici in particolare su rotaia, in vista del prossimo 4 maggio.

"Un piano di riaperture, in accordo con le imprese, che sarà accompagnato da uno specifico piano dei trasporti pubblici in particolare su rotaia. E' il dossier su cui sta lavorando Regione Lombardia, preparata alla graduale ripresa delle attività lavorative dal 4 maggio". Lo fa sapere una nota della Regione Lombardia. "L'obiettivo - continua la Nota - è garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, evitando sovraffollamento sui mezzi pubblici, favorendo gli spostamenti con tragitti il più possibile diretti e rapidi anche e soprattutto verso le città capoluogo e in particolare Milano. Discorso a parte per il settore edile, dove tendenzialmente gli operatori si spostano su gomma. Ma per uffici e altre tipologie industriali e' necessaria una approfondita mappatura. Regione Lombardia è al lavoro dopo una serie di confronti con associazioni di categoria, sindacati e industriali".

