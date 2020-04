Magenta: 4 decessi e 130 casi

L’Amministrazione comunale si sta già attivando per accantonare le risorse necessarie ad avviare la città di Magenta verso la fase 2.

Sono arrivati a 130 i casi di positività al Covid-19 nella città di Magenta. Si registrano, purtroppo, anche 4 nuovi decessi, per un totale di 13 cittadini venuti a mancare a causa del virus. Sono 10 i ricoverati e 38 i pazienti dimessi. “Sono iniziate le convocazioni dei rappresentati delle scuole, delle associazioni di categoria e delle parti sociali per avviare con loro un confronto e pianificare la ripresa delle attività e per valutare le misure a sostegno delle varie categorie”, ha annunciato il sindaco Chiara Calati. L’Amministrazione comunale si sta già attivando per accantonare le risorse necessarie ad avviare la città di Magenta verso la fase 2.

