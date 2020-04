I 'nostri' piccoli vincitori

Gli insegnamenti dei bambini. Perché se non è facile per noi grandi, figuriamoci per loro. Eppure i più piccoli hanno dimostrato e stanno dimostrando una straordinaria forza.

Gli arcobaleni alle finestre o sui balconi, le scritte "Andrà tutto bene", per dare quella speranza per il presente ed il futuro e, poi, le lezioni online, i messaggi con i compagni che, ormai, non vedono da settimane e settimane, i giochi 'improvvisati' e il sorriso che, nonostante tutto, è sempre lì, sui loro volti e negli occhi. I bambini, alla fine, lo sanno. Altroché se lo sanno! Sanno che il COVID-19 è un virus cattivo, ma soprattutto sanno che cosa bisogna fare per provare a cacciarlo via il prima possibile. La forza dei più piccoli (e che forza...) e, allora, almeno stavolta, fermiamoci un attimo ad osservarli e, forse, finalmente ci renderemmo conto di quanti insegnamenti ci possono trasmettere. Perché se non è facile per noi, figuriamoci per loro. Non lo è per niente. Non lo è, perché mentre i grandi hanno la possibilità di cercare informazioni, di provare a capire che cosa sia accaduto e sta accadendo, di confrontarsi e anche discutere, beh... per i bimbi è stato ed è diverso. I piccolini, insomma, no! I 'nostri' bambini hanno dovuto accettare, infatti, la realtà così come gli si è presentata davanti, fidandosi di ciò che gli veniva spiegato dagli adulti; si sono adattati al momento, lasciando amici, hobby, passioni (quelli che erano un'importante e fondamentale valvola di sfogo e che, adesso, appunto, non hanno più e chissà quando riavranno); hanno trasformato la loro quotidianità, reinventandosi completamente sia nello studio sia nel resto; hanno dovuto sopportare le preoccupazioni, le ansie, le paure e gli sbalzi d'umore di noi grandi; hanno dovuto e stanno facendo un grande sforzo, attendendo con pazienza il momento che potranno uscire di nuovo. Eppure, ogni giorno, non hanno mai smesso di ridere, di sognare e di guardare il mondo con le stesse emozioni e gli stessi sentimenti. Ecco perché oggi, allora, i veri vincitori in questa complessa a lunga battaglia sono proprio i più piccoli.

