Busto Garolfo: 49 i casi

"Sulla piattaforma ATS trovo infatti due nuovi casi accertati di positività al Covid-19". Sul conteggio totale cittadino si arriva così a 49 cittadini colpiti da Coronavirus.

Tanti, tantissimi casi, e seppur iniziano ad esserci delle buone notizie, purtroppo la conta dei cittadini positivi prosegue, con sempre nuove segnalazioni. Le ultime notizie del sindaco Susanna Biondi non lasciano infatti dubbi: "Purtroppo non ho affatto buone notizie - commenta - Sulla piattaforma ATS trovo infatti due nuovi casi accertati di positività al Covid-19.

In un caso si tratta di una persona residente a Busto Garolfo che però non abita più qui, l'altro invece è un nostro concittadino ricoverato in ospedale.

Questo dimostra che ancora non ne siamo fuori e che é importante mantenere i comportamenti più prudenti e tutelanti per tutti noi. Auguro a tutti i malati una pronta guarigione.

Vi informo inoltre che da domani si avvierà il terzo giro di consegna di mascherine a tutte le famiglie, ad opera dei volontari coordinati dalla nostra Protezione Civile.

Le mascherine che ricevete arrivano in parte da Regione Lombardia e, in numero davvero importante, ci sono state generosamente donate dalla ditta Carlo Barni di Busto Garolfo che ringraziamo di cuore per questo significativo regalo che dimostra vicinanza e attenzione nei confronti della nostra comunità. Grazie!

Voglio anche presentarvi il gruppo di giovani volontari dell'oratorio che, coordinati dalla dott.ssa Giulia Pissetti e da Don Emanuele Tempesta, stanno consegnando i pacchi alimentari di Caritas.

Come vedete il fronte delle persone impegnate per rispondere ai bisogni del nostro territorio é davvero ampio e dimostra la bellezza e la ricchezza d'animo che ci circonda e che nei periodi di difficoltà si mostra in modo pieno".

Il totale dei 49 casi annovera tutte le persone positive dall'inizio della pandemia: compresi quindi decessi e persone positive poi guarite.

