Cuggiono: 24 casi di Covid-19

Un incremento, un altro, l'ennesimo. Segno che la fine dell'Emergenza, anche nella comunità cuggionese, non è ancora vicina a dispetto della volontà di tutti di tornare presto ad una parvenza di normalità. Invece è ancora il tempo del rigore, del rispetto delle regole, dell'attenzione negli spostamenti e nell'osservanza delle indicazioni (distanza, mascherina, lavaggio delle mani,..).

I dati ufficiali ATS segnalano come nella realtà di Cuggiono e Castelletto sono ora 24 i casi totali di cittadini colpiti da Coronavirus. Un numero complessivo, che conteggia almeno 5 decessi (altri sospetti non rientrano), qualcuno guarito e quelli attualmente positivi. Ma non conteggi la realtà di tutti i casi, alcune segnalazioni specifiche che ci son state fatte, infatti, attendono ancora di poter effettuare il tampone di verifica, mentre molte altre persone non sono mai state controllate e sottoposte solo a quarantena di 15 giorni (dove diverse testimonianze, anche dirette, ci confermano che non basta).

Non abbassare la guardia, quindi, ma anzi attenzione e pazienza.

