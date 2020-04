Flixibus si ferma

"Abbiamo preso la decisione, difficile ma necessaria, di sospendere temporaneamente la quasi totalità del nostro servizio in tutto il mondo".

Alzi la mano chi non conosce i servizi di viaggio 'Flixibus'? Le loro tariffe 'low-cost' hanno applicato una vera e propria rivoluzione nei trasporti per giovani e adulti. Da ogni città italiana a quasi ogni città europea, una vera e propria possibilità di viaggiare a prezzi bassi, in comodità e praticità. Ma l'Emergenza Coronavirsu impone di rivalutare tutto: "Abbiamo preso la decisione, difficile ma necessaria, di sospendere temporaneamente la quasi totalità del nostro servizio in tutto il mondo". Lo hanno scritto in una nota di fondatori di FlixMobility che hanno aggiunto: "Per quanto la situazione attuale possa sembrare incerta, vi assicuriamo che FlixMobility tornerà più forte che mai non appena le condizioni lo permetteranno".

