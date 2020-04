Le Associazioni per il paese

L'idea della 'Spesa Sospesa' delle associazioni cuggionesi ha riscosso subito grande successo, grazie alla collaborazione di Caritas, Assistente Sociale e Azzurra Soccorso.

Un bellissimo esempio di solidarietà e generosità, la forza di una comunità che fa 'rete' e si mette in moto in modo virtuoso per sostenere chi ha più bisogno. "Non ci sono Associazioni 'capofila', ma anzi ognuno si è attivato secondo le sue possibilità - ci spiegano dalle associazioni - Siamo partiti proprio 'dal basso' perchè siamo una comunità e come tale volevamo sostenere chi, in questa emergenza, rischiava di pagarne il prezzo più alto".

L'idea della 'Spesa Sospesa' ha riscosso subito grande successo, grazie alla collaborazione di Caritas, Assistente Sociale e Azzurra Soccorso. 'Tecnicamente', chiunque volesse aiutare i propri concittadini più bisognosi deve semplicemente acquistare, presso gli esercizi commerciali cuggionesi, i beni di necessità da lasciare all'uscita. I prodotti verranno poi portati dai commercianti durante le consegne a domicilio e distribuiti dai volontari dell'Azzurra Soccorso alle persone con più necessità, su indicazione dei casi segnalati da Assistente Sociale e Caritas parrocchiale. Altre iniziative sono ancora in fase di studio, come il sostegno per le bollette e altre inderogabili necessità, di certo l'entusiasmo e la volontà di tutte le associazioni di sostenere il paese c'è e si rinnova.

Ecco, di seguito, i beni alimentari di prima necessità e gli articoli per l'igiene che si possono acquistare da donare: pasta, riso , scatolame: carne, pesce, verdura, pomodori/pelati, legumi e latte a lunga scadenza , zucchero , tè e caffè · succhi di frutta , olio · farina , biscotti e surrogati del pane , prodotti per l'igiene personale, fazzoletti, carta igienica, prodotti per la pulizia della casa , prodotti per animali , prodotti per l'infanzia.

"Per comunicazioni e proposte alle associazioni scrivere a associazionicuggiono [at] gmail [dot] com"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro