L'armonia con il qi gong

Disciplina cinese che si colloca tra medicina e arti marziali e insegna appunto a trovare un po' d'armonia. Il corso sul sito del Comune di Casorezzo, a partire dal 22 aprile.

In questi tempi di emergenza, rilassamento, tranquillità, concentrazione in vista del ritorno alla normalità sono parole d'ordine un po' per tutti. Un insegnamento prezioso a questo riguardo può arrivare dalle tecniche del qi gong, disciplina cinese che si colloca tra medicina e arti marziali e insegna appunto a trovare un po' d'armonia in se stessi per gestire i momenti di criticità. Della validità di questa tecnica il Comune di Casorezzo si è avveduto tanto da decidere di proporre sul suo sito un corso di qi gong che partirà il 22 aprile. Il videocorso sarà tenuto da Valter Kosen Dolciotti e sarà frequentabile appunto attraverso il sito comunale. Nella consapevolezza che un buon rilassamento rappresenti l'alleato migliore per tenere lontani i brutti pensieri generati dal COVID-19.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro