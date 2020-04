Mesero: sono 22 i contagi

Oggi, il Sindaco della Città di Mesero Davide Garavaglia, ha tracciato un punto della situazione attuale.

Una situazione in grande evoluzione, senza considerare però la 'Casa di Riposo', ma anche un paese che risponde, con grande solidarietà, a questa situazione di emergenza. Oggi, il Sindaco della Città di Mesero Davide Garavaglia, ha tracciato un punto della situazione attuale:

- 20 attualmente positivi

- 19 isolamento domiciliare

- 22 ospiti dell'RSA ci hanno lasciato

- 10 cittadini guariti

- 71 quarantene concluse

Sono attualmente attivi tutti i servizi messi in campo dall'Amministrazione Comunale.

- Buoni Alimentari, già erogati a 86 famiglie per un totale di 25.460 euro.

- Distribuzione delle derrate alimentari alle famiglie in difficoltà a cura degli assessori e consiglieri comunali.

- Potenziamento del servizio di raccolta di generi alimentari in collaborazione con la Caritas Parrocchiale.

- Servizio di ritiro del verde a domicilio.

- Pulizia e sanificazione ambientale.

- Distribuzione a domicilio delle mascherine.

- Supporto informatico agli studenti in difficoltà.

- Sportello di supporto e sostegno psicologico.

- Consegna alimenti a domicilio a cura dei commercianti di Mesero.

- Consegna farmaci a domicilio a cura della farmacia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro