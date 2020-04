3 miliardi per la ripresa

Un piano Marshall messo a punto da Regione Lombardia, spalmato tra quest'anno e il 2022. Si tratta di un investimento senza precedenti.

Tre miliardi di investimenti in opere pubbliche in tutta la Regione, di cui 400 milioni per Comuni e Province per opere immediatamente cantierabili. "Porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria": lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in diretta Facebook annunciando che "per una risposta concreta alla nostra economia e per la ripresa metteremo a disposizione 3 miliardi, cifre utili per un piano di investimenti". Quest'anno saranno stanziati "400 milioni per i Comuni e province per interventi di opere pubbliche".

E' il piano Marshall messo a punto da Regione Lombardia, spalmato tra quest'anno e il 2022. Si tratta di un investimento senza precedenti e che punta a far lavorare le aziende dopo l'emergenza innescata dal Covid19.

Dati per provincia (per opere cantierabili entro il 31 ottobre):

Bergamo: 52.950.000 euro

Brescia: 49.800.000 euro

Como: 27.750.000 euro

Cremona: 16.950.000 euro

Lecco: 15.550.000 euro

Lodi: 9.700.000 euro

Mantova: 17.000.000 euro

Milano: 60.550.000 euro

Monza e Brianza: 25.350.000

Pavia: 28.050.000 euro

Sondrio: 10.900.000 euro

Varese: 34.100.000 euro.

