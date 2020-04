Il sistema di tracciamento, andando oltre la normale privacy, verrà probabilmente votato in Parlamento.

Si chiama Immuni, e probabilmente nei prossimi mesi sarà una delle applicazioni per android e iOS più utilizzate sugli smartphone degli italiani. L'app in questione, scelta dal Governo italiano, aiuterà la popolazione e lo Stato a gestire la Fase 2 dell'emergenza coronavirus.

Se un utente risulta positivo al Covid-19, lo stesso potrà dare il consenso all'utilizzo dei suoi dati, in modo da tracciare tutti i contatti avuti nei giorni precedenti, ricostruendo in questo modo la cronologia dei movimenti e dei potenziali infetti, che verranno di conseguenza avvisati.

L'app Immuni sarà strutturata in due sezioni: una pensata per il contact tracing in sé, e basata quindi su tecnologia Bluetooth; la seconda dedicata al proprio diario clinico, un registro dove annotare la comparsa dei sintomi compatibili con il Covid-19. Se poi l'utente diventerà positivo al coronavirus, sarà possibile avvisare tutte le persone entrate in contatto con lui negli ultimi giorni, agendo così tempestivamente. Il governo assicura che verrà rispettata la privacy degli utenti, torneremo sull'argomento non appena saranno disponibili maggiori informazioni.

Il download di Immuni sarà disponibile a partire dai primi giorni di maggio 2020.

