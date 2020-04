Un altro decesso a Inveruno

"La nostra Comunità piange un nuovo decesso a causa Covid. Ci stringiamo alla famiglia ed esprimiamo loro le nostre condoglianze".

Una nuova, triste, notizia ha coinvolto la comunità inverunese. Nella giornata di ieri, infatti, è giunta la comunicazione di un nuovo, ennesimo, decesso causato dal Coronavirus. "Purtroppo oggi le comunicazioni iniziano con una notizia dolorosa - ha commentato il Sindaco Sara Bettinelli - La nostra Comunità piange un nuovo decesso a causa Covid. Ci stringiamo alla famiglia ed esprimiamo loro le nostre condoglianze. Ho avuto modo di sentire telefonicamente i nostri concittadini risultati positivi al tampone ed i loro familiari. Buona parte di loro è in buone condizioni, in attesa del tampone di verifica o dell’esito di quest’ultimo.

Alcuni si stanno piano piano rimettendo in forze dopo le dimissioni di quest’ultima settimana, ed il morale è alto. 5 concittadini sono ancora ricoverati e stanno ricevendo tutte le cure necessarie per superare questo momento di particolare difficoltà.

Un nostro concittadino ha ricevuto l’esito negativo al tampone e quindi è ufficialmente guarito. Non abbassiamo la guardia! Uniti riusciremo a superare questo momento difficile".

