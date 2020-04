Busto Garolfo e il COVID-19

Il sindaco Susanna Biondi traccia un bilancio di quella che è la situazione attuale in paese. C'è, purtroppo, un decesso; in totale, poi, sono 29 i casi di positività.

Nelle sue parole corre il dolore. E corre perché ha dovuto annunciare ai propri concittadini il decesso di una seconda persona del paese ancorché, dice, non fosse probabilmente più residente qui da tempo. Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, ha voluto come di consueto aggiornare i cittadini sulla situazione del COVID-19. E, nel contempo, ha reso noto che l'attività del Comune non si ferma con particolare riguardo alla manutenzione dei cimiteri. "I nostri volontari - ha spiegato - coordinati da Protezione Civile, hanno iniziato la pulizia e la cura di piante e fiori nel cimitero per garantire il decoro che quel luogo richiede. Si interverrà, poi, anche al camposanto di Olcella". E a questa spiegazione ha annesso un ringraziamento per tutti coloro che, a vario titolo, stanno contribuendo alla gestione dell'emergenza in paese. Attualmente Busto Garolfo annovera 29 casi di positività al Coronavirus, 24 sono a domicilio e 5 si trovano, invece, in ospedale.

