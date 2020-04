COVID-19: due guariti in più ad Arconate

A comunicarlo è l'assessore Francesco Colombo: ci sono, infatti, due altri arconatesi che hanno superato la malattia. Mentre sono 6 i positivi, tutti presso il proprio domicilio.

Due guariti in più: è certamente una buona notizia quella che arriva da Arconate, come conferma, nel suo aggiornamento sulla situazione Coronavirus, l'assessore Francesco Colombo. "I cittadini attualmente positivi sono 6, tutti in cura presso il proprio domicilio - scrive - Quindi, ce ne sono altrettanti 6 che hanno ormai superato la malattia, ai quali si aggiungono, purtroppo, i 4 decessi, per un totale di 16 casi accertati nel nostro paese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro