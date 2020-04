Covid-19: 2 nuovi casi a Bernate

Dal report giornaliero di Ats, il Comune di Bernate Ticino registra due nuovi contagi. Entrambi stanno seguendo il protocollo sanitario al proprio domicilio, il che fa ben sperare riguardo le condizioni di salute. Si invita ancora una volta la popolazione alla massima discrezione nell'affrontare questi momenti, e un rinnovato appello all'applicazione di tutte le precauzioni di sicurezza indispensabili per proteggere sé stessi e gli altri. Non è il momento di abbassare la guardia, ma al contrario stringere i denti.

