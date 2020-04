Gli USA guardano al San Matteo

Non solo i test sierologici, che poi consentiranno di dare la 'patente di immunità': dal San Matteo di Pavia c'è anche un'altra ricerca, già richiesta e approfondita negli Stati Uniti.

"Non solo i test sierologici, che poi consentiranno di dare la 'patente di immunità': dal San Matteo di Pavia c'è anche un'altra ricerca, già richiesta e approfondita negli Stati Uniti, che utilizza il plasma di chi ha sconfitto il COVID-19 per aiutare gli ammalati". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "E' un metodo - spiega Fontana - che sta dando risultati molto incoraggianti e non ha effetti collaterali: stimola la creazione di anticorpi ed è già operativo in alcuni ospedali italiani a partire da quelli della Lombardia. Ne siamo orgogliosi".

