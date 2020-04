Prodotti per neonati e l'igiene

Il grazie del sindaco ai tanti volontari che sono in campo per aiutare la popolazione. "In questo momento, servono pannolini e latte per neonati, detersivi e prodotti per l'igiene".

Un grazie ai tanti volontari che, fin dal primo giorno di emergenza Coronavirus, non si sono mai tirati indietro per portare sostegno e aiuto alla cittadinanza intera ed a chi ha più bisogno. E un ringraziamento, poi, ovviamente anche alla Polizia locale, alla Protezione Civile ed ai servizi sociali, che stanno coordinando l'attività. Ma non ci si ferma qui, anzi... perché il cuore di Castano è davvero grande e quando c'è stato da scendere in campo, in prima linea, la città ha sempre risposto presente. "Un impegno importante e fondamentale - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - Proprio in queste ore mi è arrivato il resoconto dell'attività svolta nelle ultime tre settimane, sul quale si parla di oltre 400 consegne di beni di prima necessità alle famiglie castanesi. Adesso si continuerà sulla stessa strada, sempre fianco a fianco". Non solo, però, i numeri e i ringraziamenti, perché il primo cittadino vuole fare anche una piccola richiesta alla popolazione: "Ci sono arrivati tantissimi prodotti, attraverso i vari centri commerciali e punti venditi, che molti di voi hanno lasciato, dopo avere fatto la spesa - conclude - Vi chiedo, ora, un favore: nelle prossime giornate, quando acquisterete i generi di prima necessità da donare, comprate alimentari a lunga scadenza, oltre, eventualmente, a pannolini e latte per neonati, detersivi per la casa e prodotti l'igiene intima. Sono questi che, allo stato attuale, servono di più rispetto agli altri".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro