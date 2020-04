Lombardia: meno di 1000 contagi

"Abbiamo imparato che con i nostri comportamenti possiamo controllare la diffusione del virus e ciò che facciamo oggi ha ripercussioni importanti per domani".

"La Lombardia guarda avanti a una 'nuova normalità' facendo tesoro delle importanti lezioni apprese da questa pandemia: è globale (NY, Londra, Madrid), il sistema sanitario ha dato una riposta eccezionale ma va ripensato".

Lo ha detto l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini intervenuto alla diretta Facebook trasmessa dalla pagina di Lombardia Notizie Online.

"Abbiamo imparato - ha continuato Caparini - che con i nostri comportamenti possiamo controllare la diffusione del virus e ciò che facciamo oggi ha ripercussioni importanti per domani".

"La Lombardia - ha poi spiegato Caparini - chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle 'quattro D': Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di 'smart working' per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia)".

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 62.153 (+827)

ieri: 61.326 (+1.012)

l'altro ieri: 60.314 (+1.262)

- i decessi: 11.142 (+235)

ieri: 11.142 (+241)

l'altro ieri: 10.901 (+280)

- in terapia intensiva: 1.073 (-48)

ieri: 1.122 (-21)

l'altro ieri: 1.243 (-33)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.043 (-34)

ieri: 12.077 (+49)

l'altro ieri: 12.028 (+59)

- i tamponi effettuati: 221.968 (+7.098)

ieri: 214.870 (+3.778)

l'altro ieri: 211.092 (+5.260)

