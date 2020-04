Libri ridati agli studenti

Stamattina, i volontari del Comune hanno provveduto a restituire agli alunni delle scuole di Arconate i testi rimasti in classe dopo la sospensione dell'anno scolastico.

Libri rimasti in classe dopo la sospensione dell'anno scolastico: ci pensano i volontari del Comune. Già, perché nella mattinata di oggi (14 aprile), gli stessi, rispondendo ad una richiesta del preside delle scuole di Arconate, affinché, appunto, fossero restituiti i testi rimasti in aula, hanno provveduto a distribuirli. "Evitati assembramenti di persone, zero code e libri consegnati a tutti i genitori che si sono presentati - scrive l'assessore Francesco Colombo - Grazie ovviamente ai nostri volontari, che si sono messi in gioco anche stavolta per dare un servizio importante alle centinaia di alunni costretti a studiare da casa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro