Mano nella mano, per sempre...

Franca e Giuseppe, moglie e marito: oltre cinquant'anni assieme, un amore eccezionale ed unico. Mano nella mano nella vita, mano nella mano anche fino all'ultimo respiro...

Mano nella mano, fino all'ultimo respiro. Mano nella mano, come erano stati per oltre cinquant'anni di matrimonio e come, alla fine, purtroppo, se ne sono andati. Prima lui, Giuseppe (85 anni), qualche giorno dopo anche lei, Franca (89): una coppia straordinaria, unica, eccezionale. La vita intera trascorsa assieme, sempre fianco a fianco. Un amore di quelli fatti di sacrifici, impegno, dedizione e passione l'uno per l'altra e viceversa. Un amore che non si è spezzato neppure oggi, quando alla loro 'porta' è arrivato a bussare il maledetto virus. Una storia che ha commosso tutti, là all'ospedale Sant'Anna di Como, e che è stata immortalata da una semplice foto, ma che racchiude dentro di sé un grande, enorme, immenso significato. Giuseppe e Franca che continuano a tenersi per mano, allo stesso modo, appunto, di come l'hanno fatto fin da quel giorno che hanno pronunciato il fatidico 'sì' e di nuovo, adesso, proprio mentre il Coronavirus se li stava portando via per sempre entrambi. Si sono sentiti male nella loro abitazione. Li hanno trovati vicini, lei a terra e lui, che aveva cercato di alzarla (però non riuscendoci, ormai debilitato dalla febbre), accanto, stretto attorno alla moglie per tenerla al caldo. Li hanno soccorsi e trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso: le cure, i tamponi, l'ossigeno, le punture. Li hanno adagiati su due lettighe, fianco a fianco; le mani che si sono strette ancora una volta e che non si sono lasciate più. Perché, certo questo 'bastardo' e terribile virus si potrà portare via per sempre i corpi, ma non riuscirà mai a portarsi via i cuori.

