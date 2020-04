La solidarietà di Bennati

Oltre ad una grandissima qualità nel servizio e nei prodotti, l'aiuto al prossimo ha sempre contraddistino Gianni Bennati e la sua famiglia.

Un gruppo storico, dal 'cuore' grande. Perchè oltre ad una grandissima qualità nel servizio e nei prodotti, l'aiuto al prossimo ha sempre contraddistino Gianni Bennati e la sua famiglia. Anche in questo periodo di Coronavirus l'azienda leader in confezionamento di Cassinetta di Lugagnano ha saputo adattarsi ai bisogni dei clienti, ampliando l'area di distribuzione con la consegna porta a porta di un'ampia varietà di prodotti di prima necessità.

Ma oltre all'aiuto per la spesa, soprattutto per le persone più fragili, anche l'aiuto al prossimo rimane fondamentale. Ecco allora che il gruppo ha voluto fare un 'regalo' speciale: "Abbiamo donato 200 mascherine kn95 alla casa di riposo di Abbiategrasso", ci spiegano, un gesto concreto per aiutare chi più ha bisogno.

