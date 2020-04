L'impegno di 'Inveruno in Vetrina'

La creazione di un servizio spesa per gli over65, che garantisce la fornitura a domicilio della spesa per limitare ancora di più le uscite.

In questo momento così delicato per tutti, non mancano tanti volenterosi cittadini che si stanno mettendo a servizio della propria comunità. Il comune di Inveruno non manca certo all'appello, grazie i membri dell'associazione "Inveruno in vetrina", scesi in campo per sostenere i propri concittadini. Tante le iniziative proposte tra cui un servizio di informazione costante a tutte le attività, in merito alla possibile chiusura o apertura e alle limitazioni e regole da rispettare. L'associazione si è posta come tramite tra Amministrazione comunale e commercianti e associati, per fornire informazioni precise e puntuali.

La creazione di un servizio spesa per gli over65, che garantisce la fornitura a domicilio della spesa per limitare ancora di più le uscite. Tale iniziativa, nata con lo scopo di raggiungere i cittadini over 65, si è poi estesa a tutto il resto della popolazione. Grazie ad un efficace lavoro sinergico tra "Inveruno in vetrina", Comune e tutti i commercianti, Inveruno è stato tra i primi paesi ad organizzare le consegne a domicilio. Permettendo così ai negozi di continuare a lavorare e ai cittadini di ricevere i beni necessari in tutta sicurezza. Inoltre, grazie ai fondi stanziati dal Comune, sono stati acquistati prodotti di vario genere, per un totale di 5.000 euro, per aiutare concretamente tutte quelle realtà famigliari più colpite da questa crisi.

In ultimo, ma non per importanza, l'associazione continua a garantire una costante visibilità social a tutti gli associati, tramite immagini propositive, storiche e video esplicativi, e con la creazione di un canale dedicato ai più piccoli

In queste iniziative è racchiuso il ruolo principale che l'associazione "Inveruno in vetrina" ricopre: farsi carico delle richieste collettive e incentivare il commercio locale. In questi gesti è racchiuso tutto l'amore verso il proprio paese e tutta la forza messa in campo per vincere insieme questa battaglia!

