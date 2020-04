Col drone per controllare il territorio

Servizi mirati e specifici di verifica a Vanzaghello, per accertare che siano rispettate le direttive e i divieti dell'emergenza Coronavirus. Polizia locale con la Prociv.

Non bisogna abbassare la guardia. E non la stanno, di certo, abbassando gli uomini della Polizia locale di Vanzaghello. Anzi, anche in questa giornata di Pasquetta, proseguiranno con grande attenzione i controlli su tutto il territorio, per verificare che siano rispettate le direttive e i divieti per l'emergenza Coronavirus. Si monitorerà, insomma, il paese e le zone di collegamento con gli altri Comuni e lo si farà, come era già accaduto nei giorni precedenti, pure con l'ausilio di un drone, al fine di rendere sempre più concreti ed efficaci gli interventi. "Non è il momento di vanificare gli sforzi fino a qui messi in campo - scrive il sindaco Arconte Gatti - Per questo, la nostra Polizia locale i volontari della Protezione Civile, appunto con l'ausilio di un drone, effettueranno una serie di servizi specifici di controllo nel territorio. Nel rispetto delle misure restrittive, infine, vi ricordiamo nuovamente l'assoluto divieto di creare assembramenti con finalità ludico gastronomiche, anche nelle proprietà private".

